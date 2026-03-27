У “Дії” спростували заяву нардепки про надсилання повісток у застосунку

У застосунку “Дія” не планують впроваджувати функцію надсилання повісток. У Мінцифри не працюють над таким функціоналом.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі “Дія”.

“Повісток у Дії не буде. Команда Мінцифри не працює над цим і не планує впроваджувати подібний функціонал у майбутньому”, — йдеться в повідомленні.

Напередодні народна депутатка Юлія Яцик в ефірі “Апостроф TV” припустила, що надсилання повісток у “Дію” можуть розглядати як один із напрямків посилення мобілізації.

“Я думаю, що підтягнення оцих от ресурсів, військово-облікових документів, надсилання повісток в „Дію“ — це буде одним з напрямків реформи ТЦК і посилення мобілізації”, — заявила нардепка.