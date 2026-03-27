        Суспільство

        У “Дії” спростували заяву нардепки про надсилання повісток у застосунку

        Галина Шподарева
        27 Березня 2026 10:11
        читать на русском →
        Застосунок "Дія" / фото diia.gov.ua
        У застосунку “Дія” не планують впроваджувати функцію надсилання повісток. У Мінцифри не працюють над таким функціоналом.

        Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі “Дія”.

        “Повісток у Дії не буде. Команда Мінцифри не працює над цим і не планує впроваджувати подібний функціонал у майбутньому”, — йдеться в повідомленні.

        Напередодні народна депутатка Юлія Яцик в ефірі “Апостроф TV” припустила, що надсилання повісток у “Дію” можуть розглядати як один із напрямків посилення мобілізації.

        “Я думаю, що підтягнення оцих от ресурсів, військово-облікових документів, надсилання повісток в „Дію“ — це буде одним з напрямків реформи ТЦК і посилення мобілізації”, — заявила нардепка.


        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини