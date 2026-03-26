Як назвуть український ШІ: у Дії відкрили голосування

Міністерство цифрової трансформації запустило голосування за назву української великої мовної моделі, яку розробляють разом із Київстаром. Обрати варіант можна у застосунку Дія до 29 березня.

Як повідомляє Мінцифри, українці запропонували понад 3 тисячі варіантів назв, із яких після перевірки на інтелектуальну власність до фіналу відібрали 10. Серед них — Сяйво, Питай, Слово, Дзвінка, Говерла, Шипіт, Шукай, Ядро, Кавун і Гомін.

У міністерстві зазначають, що національна LLM стане основою для сервісів, якими користуватимуться мільйони людей. Вона зможе розуміти український контекст, діалекти та історію.

Щоб проголосувати, необхідно зайти в застосунок Дія, обрати розділ «Сервіси» та перейти до опитування. Голосування триватиме до 29 березня 12:00.