        Як назвуть український ШІ: у Дії відкрили голосування

        Сергій Бордовський
        26 Березня 2026 17:53
        Міністерство цифрової трансформації запустило голосування за назву української великої мовної моделі, яку розробляють разом із Київстаром. Обрати варіант можна у застосунку Дія до 29 березня.

        Як повідомляє Мінцифри, українці запропонували понад 3 тисячі варіантів назв, із яких після перевірки на інтелектуальну власність до фіналу відібрали 10. Серед них — Сяйво, Питай, Слово, Дзвінка, Говерла, Шипіт, Шукай, Ядро, Кавун і Гомін.

        У міністерстві зазначають, що національна LLM стане основою для сервісів, якими користуватимуться мільйони людей. Вона зможе розуміти український контекст, діалекти та історію.

        Щоб проголосувати, необхідно зайти в застосунок Дія, обрати розділ «Сервіси» та перейти до опитування. Голосування триватиме до 29 березня 12:00.


