        “Резерв+” тимчасово не працюватиме: у Міноборони пояснили, що робити

        Сергій Бордовський
        20 Березня 2026 11:42
        Ілюстративне фото: glavnoe.in.ua
        У застосунку «Резерв+» тимчасово не працюватимуть сервіси через планові технічні роботи в реєстрі «Оберіг». Обмеження діятимуть із 21:00 20 березня до 09:00 21 березня.

        Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

        У відомстві зазначили, що в цей період користувачі не зможуть отримати послуги або оновити Резерв ID.

        У Міноборони рекомендували заздалегідь завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа.

        Для цього потрібно на головному екрані застосунку натиснути «плюс» і обрати опцію «Завантажити PDF».

        Очікується, що роботи завершаться о 09:00 21 березня, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.


