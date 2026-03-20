“Резерв+” тимчасово не працюватиме: у Міноборони пояснили, що робити

У застосунку «Резерв+» тимчасово не працюватимуть сервіси через планові технічні роботи в реєстрі «Оберіг». Обмеження діятимуть із 21:00 20 березня до 09:00 21 березня.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

У відомстві зазначили, що в цей період користувачі не зможуть отримати послуги або оновити Резерв ID.

У Міноборони рекомендували заздалегідь завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа.

Для цього потрібно на головному екрані застосунку натиснути «плюс» і обрати опцію «Завантажити PDF».

Очікується, що роботи завершаться о 09:00 21 березня, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.