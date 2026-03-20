У США схвалили випуск золотої монети із зображенням Трампа

Федеральна комісія з мистецтв у США одноголосно схвалила випуск пам’ятної золотої монети із зображенням Дональда Трампа. Монету планують випустити до 250-річчя Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про 24-каратну золоту монету, яка стане частиною серії, що готується Монетним двором США з нагоди ювілею країни.

Під час обговорення на комісії порушували питання розміру монети — її діаметр може сягати до трьох дюймів (7,6 см). Представниця Білого дому Чемберлейн Гарріс заявила, що президент віддає перевагу найбільшому можливому розміру.

Після схвалення комісії Монетний двір має визначити остаточні параметри. Сам дизайн уже затверджений Трампом, а міністр фінансів Скотт Бессент, як очікується, дасть розпорядження про карбування.

На монеті планують зобразити Трампа, який схилився над столом і дивиться вперед. Образ базується на фотографії з Національної портретної галереї у Вашингтоні.

У заяві для Reuters казначей США Брендон Біч зазначив, що до 250-річчя країни готуються монети, які мають відображати дух демократії, і що образ чинного президента є символічним для такого дизайну.

Водночас ініціатива викликала критику з боку демократів і членів іншої федеральної консультативної ради. Сенатор Джефф Мерклі заявив, що розміщення обличчя чинного президента на монеті є характерним для монархій і диктатур, а не демократій.

Член Консультативного комітету з монет Дональд Скарінчі зауважив, що це не перший випадок, коли чинний президент зображений на пам’ятній монеті, однак підкреслив, що нова монета буде значно більшою і міститиме лише портрет Трампа.

Адміністрація Трампа також запропонувала випустити окрему монету номіналом 1 долар із його зображенням, яка може надійти в обіг цього року.

Водночас закон забороняє розміщення зображення чинного або колишнього президента на доларовій монеті до трьох років після його смерті. Однак для пам’ятної золотої монети може існувати юридична лазівка, оскільки вона не призначена для обігу.