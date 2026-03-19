Чак Норріс потрапив до лікарні на Гаваях, — ЗМІ

Актор і майстер бойових мистецтв Чак Норріс був госпіталізований на Гаваях після медичної надзвичайної ситуації. Водночас джерела зазначають, що він перебуває у доброму гуморі.

Про це повідомляє TMZ із посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, інцидент стався протягом останніх 24 годин на острові Кауаї, однак характер медичної проблеми наразі невідомий.

Реклама

Реклама

Видання також зазначає, що станом на середу Норріс уже тренувався на острові, тобто це відбулося після госпіталізації. За інформацією джерел, під час телефонної розмови з другом актор був “у доброму гуморі та жартував”.

Тиждень тому зірка серіалу “Крутий Вокер: правосуддя по-техаськи” відзначив свій 86-й день народження та опублікував відповідний допис в Instagram.

“Я не старію. Я прокачуюсь. Сьогодні мені 86. Немає нічого кращого, ніж трохи активності у сонячний день, щоб відчути себе молодим. Я вдячний за ще один рік, міцне здоров’я та можливість продовжувати робити те, що люблю. Дякую всім вам за те, що ви найкращі фанати у світі. Ваша підтримка протягом років означає для мене більше, ніж ви можете уявити”, — написав він у підписі до відео з тренуванням у тропічній локації.

Команда Норріса поки ніяк не коментувала госпіталізацію актора.