        Політика

        Українська делегація вирушила до США: відновлення переговорів очікується в суботу, — Зеленський

        Галина Шподарева
        19 Березня 2026 20:31
        Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента
        Україна отримала сигнали від США щодо готовності продовжити переговори про завершення війни. Українська делегація вже вирушила на зустріч, яка запланована на суботу у Сполучених Штатах.

        Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 19 березня.

        За його словами, переговорна пауза завершується, і сторони готуються до відновлення діалогу.

        Реклама
        Реклама

        “Є сигнали від американської сторони щодо готовності продовжити роботу в наявних форматах перемовин для закінчення війни Росії проти України. Переговорна пауза була, час її завершувати”, — зазначив президент.

        Зеленський також повідомив, що українська переговорна команда вже перебуває в дорозі, а зустріч у Сполучених Штатах запланована на суботу.

        “Українська команда — саме політична частина переговорної групи — вже в дорозі, на цю суботу ми очікуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки”, — сказав він.

        Президент додав, що напередодні обговорив підготовку до переговорів із Рустемом Умєровим, Кирилом Будановим і Давидом Арахамією, а також повідомив про участь у зустрічах Сергія Кислиці.

        “Наш пріоритет — зробити все для можливості достойного миру”, — наголосив Зеленський.


        Реклама
        Реклама

