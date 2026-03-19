Українська делегація вирушила до США: відновлення переговорів очікується в суботу, — Зеленський

Україна отримала сигнали від США щодо готовності продовжити переговори про завершення війни. Українська делегація вже вирушила на зустріч, яка запланована на суботу у Сполучених Штатах.

Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 19 березня.

За його словами, переговорна пауза завершується, і сторони готуються до відновлення діалогу.

“Є сигнали від американської сторони щодо готовності продовжити роботу в наявних форматах перемовин для закінчення війни Росії проти України. Переговорна пауза була, час її завершувати”, — зазначив президент.

Зеленський також повідомив, що українська переговорна команда вже перебуває в дорозі, а зустріч у Сполучених Штатах запланована на суботу.

“Українська команда — саме політична частина переговорної групи — вже в дорозі, на цю суботу ми очікуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки”, — сказав він.

Президент додав, що напередодні обговорив підготовку до переговорів із Рустемом Умєровим, Кирилом Будановим і Давидом Арахамією, а також повідомив про участь у зустрічах Сергія Кислиці.

“Наш пріоритет — зробити все для можливості достойного миру”, — наголосив Зеленський.