Шестеро людей постраждали на Дніпропетровщині внаслідок ударів РФ

У Дніпропетровській області внаслідок атаки РФ 20 квітня постраждали шестеро людей. Пошкоджено будинки та підприємства.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Майже 20 разів росіяни атакували три райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

У Нікопольському районі під ударами перебували Нікополь, Покровська, Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади. Пошкоджено підприємства, інфраструктура, приватні будинки, п’ятиповерхівка, господарська споруда. Поранені п’ятеро людей. Троє з них госпіталізовані, 74-річний чоловік – у важкому стані.

У Кривому Розі виникла пожежа. Пошкоджено інфраструктуру та багатоповерхівки. Постраждав 39-річний чоловік, він на амбулаторному лікуванні.

У Синельниківському районі під ударом були Шахтарське, Васильківська і Покровська громади. Горіли приватний будинок і господарська споруда. Пошкоджена інфраструктура.