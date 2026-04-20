ДБР затримало дезертира з Харківщини, який торгував зброєю з фронту

На Харківщині затримали військовослужбовця, який після втечі з частини намагався продати автомат АК-74 і 17 гранат Ф-1 за 150 тисяч гривень. Його затримали під час передачі зброї.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За даними слідства, чоловік приховував видане йому озброєння та інші засоби ураження, а у березні залишив частину, прихопивши їх з собою. Після цього почав шукати покупців.

Реклама

Слідчі задокументували спробу продати автомат АК-74 та 17 гранат Ф-1 із запалами за 150 тисяч гривень. Під час передачі зброї дезертира затримали. Під час обшуків у його квартирі вилучили 174 патрони калібру 5,45 мм та споряджений магазин із 41 патроном.

Військовослужбовцю повідомили про підозру у дезертирстві та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 4 ст. 408, ч. 1 ст. 263 КК України). За цими статтями загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі затриманий перебуває під вартою. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 800 тис. грн.