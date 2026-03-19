Потужна геомагнітна буря накриє Землю 20 березня: до чого готуватися метеозалежним

20 березня на Землі прогнозується геомагнітна буря рівня до G3. Підвищена активність, пов’язана з серією корональних викидів маси на Сонці, розпочалася вже сьогодні.

Про це повідомляє Британська геологічна служба.

За прогнозом BGS, з 19 по 20 березня очікується рівень активності від G1 до G3. Кілька викидів, зафіксованих 16-18 березня, можуть об’єднатися під час руху до Землі, що посилить вплив. У наступні дні активність залишатиметься підвищеною через потік швидкого сонячного вітру з корональної діри.

За шкалою NOAA, буря рівня G3 вважається сильною: можливі збої в роботі супутників, навігаційних систем і радіозв’язку, а також поява полярних сяйв на середніх широтах.

У метеозалежних людей у такі періоди можуть спостерігатися головний біль, втома, перепади тиску та погіршення самопочуття. Фахівці рекомендують уникати перевантажень, більше відпочивати, пити достатньо води та контролювати стан здоров’я.