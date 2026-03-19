Сезон кліщів стартував: у парку Рівного за 20 хвилин піймали десятки кровопивців

В Україні розпочався сезон активності іксодових кліщів. Під час моніторингу в одному з парків за 20 хвилин зібрали 24 кліщі на одному кілометрі маршруту.

Про це повідомляє Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За даними спостережень, кліщі нині дуже активні через сприятливу температуру, яка є оптимальною для їхнього росту та розмноження. Вони активно шукають джерела крові серед тварин, птахів і людей. Зустріти їх можна у всіх зелених зонах — парках, скверах, подвір’ях, а також на дачних ділянках, у лісах і на луках. У приміських і природних територіях їхня чисельність може сягати до 40 особин на кілометр маршруту.

Весняний пік активності кліщів триватиме протягом березня-квітня. Як зазначають фахівці, небезпека полягає в тому, що вони є переносниками інфекційних захворювань, зокрема хвороби Лайма. Минулого року було зареєстровано 191 випадок цього захворювання серед людей, що на 18% більше, ніж роком раніше. Лабораторні дослідження також показали, що 17,8% кліщів були інфіковані збудниками бореліозу.

Фахівці радять обирати упорядковані місця для відпочинку, ходити лише по стежках, носити закритий світлий одяг та користуватися репелентами. Після прогулянок необхідно оглядати себе та близьких, щоб вчасно виявити кліща.

У разі укусу паразита його слід якнайшвидше видалити, бажано у медзакладі. Якщо такої можливості немає, кліща можна обережно витягти пінцетом або ниткою, не використовуючи олію, спирт чи інші рідини і не пошкоджуючи його. Місце укусу потрібно обробити антисептиком і звернутися до лікаря для подальшої консультації.