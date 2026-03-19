Адміністрація Трампа обговорює можливе введення наземних сил в Іран

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість розгортання додаткових військ на Близькому Сході. Йдеться про підготовку до потенційного розширення операцій проти Ірану.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість розгортання тисяч американських військових для посилення операції на Близькому Сході на тлі війни з Іраном, яка триває вже третій тиждень. Про це повідомляє Reuters із посиланням на американського чиновника та джерела, обізнані з обговореннями.

Серед варіантів, які обговорюються, — забезпечення безпечного проходу нафтових танкерів через Ормузьку протоку за допомогою повітряних і морських сил. Водночас не виключається і можливість розгортання американських військ безпосередньо на узбережжі Ірану.

Також у Вашингтоні обговорюють потенційну операцію на острові Харг, через який проходить близько 90% експорту іранської нафти. За словами джерел, такий сценарій вважається ризикованим, оскільки Іран здатен завдавати ударів по острову ракетами та дронами.

Раніше США вже завдавали ударів по військових об’єктах на цьому острові, а Трамп заявляв про можливість атак на ключову нафтову інфраструктуру Ірану. Водночас експерти зазначають, що контроль над об’єктом може бути більш вигідним, ніж його знищення.

Серед інших варіантів — розгортання сил для контролю над запасами високозбагаченого урану Ірану. Водночас джерела наголошують, що такі операції є складними і пов’язані з високими ризиками.

У Білому домі заявили, що рішення про відправку наземних військ наразі не ухвалене, однак президент залишає всі варіанти відкритими. За словами представника адміністрації, метою операції є знищення ракетного потенціалу Ірану, ослаблення його військово-морських сил і недопущення створення ядерної зброї.

За даними Центрального командування США, з початку операції 28 лютого американські сили здійснили понад 7 800 ударів і знищили або пошкодили понад 120 іранських суден.

Попри це, участь наземних військ може становити політичні ризики для Трампа, зважаючи на низьку підтримку кампанії серед американців і його попередні обіцянки уникати нових воєн.

Обговорення також відбуваються на тлі змін у військовому розгортанні США, зокрема відправлення авіаносця USS Gerald R. Ford до Греції для ремонту після пожежі на борту.

Водночас Трамп неодноразово змінював позицію щодо ролі США в забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці, закликаючи інші країни долучатися до цього процесу.