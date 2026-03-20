ЗСУ ліквідували ще понад 1600 окупантів за добу

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,28 млн осіб. За добу ліквідовано ще понад 1600 окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, з 24 лютого 2022 року по 20 березня 2026 року втрати противника орієнтовно склали близько 1 285 700 осіб, з них 1 610 — за останню добу.

Також знищено 11 789 танків (+3), 24 254 бойові броньовані машини (+21), 38 569 артилерійських систем (+31) та 1 691 реактивну систему залпового вогню (+0).

Реклама

Реклама

Крім того, ліквідовано 1 333 засоби протиповітряної оборони (+0), 435 літаків (+0), 349 гелікоптерів (+0), 187 204 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+1 480) та 4 468 крилатих ракет (+0).

Втрати російського флоту становлять 33 кораблі і катери (+0) та 2 підводні човни (+0).

Також знищено 84 374 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+245) і 4 096 одиниць спеціальної техніки (+4).

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.