Втрати Росії за добу зросли на 1 520 осіб

Станом на 19 березня загальні втрати російських військ перевищили 1,28 млн осіб. За останню добу Сили оборони ліквідували ще 1 520 окупантів.

Також українські військові знищили 11 786 танків (+0 за добу), 24 233 бойові броньовані машини (+4) та 38 538 артилерійських систем (+32). Крім того, ліквідовано 1 691 реактивну систему залпового вогню (+3) та 1 333 засоби протиповітряної оборони (+0).

Втрати авіації залишаються без змін: 435 літаків і 349 гелікоптерів. Водночас зросли втрати безпілотників — 185 724 одиниці, з яких 1 391 — за останню добу.

Крім того, знищено 4 468 крилатих ракет (+0), 33 кораблі та катери (+0), а також 2 підводні човни (+0). Уражено 84 129 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+155) і 4 092 одиниці спеціальної техніки (+1).

У Генштабі зазначили, що дані щодо втрат противника уточнюються.