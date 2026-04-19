Теракт у Києві: глава патрульної поліції Жуков подав у відставку після скандалу з втечею поліцейських

Начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Євгеній Жуков подав у відставку. Це сталося після скандалу з діями патрульних під час стрілянини в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За словами Жукова, він ухвалив рішення подати рапорт на звільнення як бойовий офіцер, вважаючи це справедливим кроком.

Він також різко розкритикував дії патрульних поліцейських, які прибули на місце стрілянини, але після пострілів залишили його.

Жуков заявив, що правоохоронці діяли непрофесійно, погано зорієнтувалися та залишили у небезпеці поранених цивільних.

Він назвав цей випадок ганебним і повідомив, що буде проведено службове розслідування, а керівники відповідатимуть за дії підлеглих.

Водночас голова Національної поліції України Іван Вигівський заявив, що Жукову планують запропонувати іншу посаду, ймовірно пов’язану з допомогою у сфері війни.