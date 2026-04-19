У РФ зростає ритуальний бізнес: за квартал кількість похоронних компаній збільшилася на третину

У Росії в першому кварталі 2026 року кількість нових компаній у сфері ритуальних послуг зросла більш ніж на третину. Загальна кількість бізнесів у галузі також продовжує збільшуватися.

Про це повідомляє Коммерсантъ з посиланням на дані аналітичних сервісів.

За підрахунками Rusprofile, у січні–березні зареєстрували 524 нові компанії у ритуальній сфері, що на 37,5% більше, ніж роком раніше.

Схожі дані наводить і «Контур.Фокус», за якими кількість нових реєстрацій зросла на 20,8% — до 500.

Водночас кількість ліквідацій також збільшилася — на 20%, до 288 компаній. Загалом на ринку наразі працює близько 11,3 тисячі компаній, що на 5,7% більше у річному вимірі. Із них 78% становлять фізичні особи-підприємці.

Учасники ринку пояснюють зростання «обіленням» бізнесу на тлі перевірок, а також дробленням компаній через зниження порогу річної виручки для звільнення від ПДВ — з 60 млн до 20 млн рублів.

Крім того, на ринок заходять самозайняті та працівники галузі, які переходять у статус підприємців.

Водночас рентабельність бізнесу знижується: у 2025 році сировина подорожчала приблизно на 15%, труни — на 9,3%, а послуги з копання могил — на 13,3%.

За даними видання, у січні–лютому 2026 року обсяг ритуальних послуг у натуральному вимірі зріс на 6,9%, а в грошовому — на 15,7%, до 22,7 млрд рублів.

Експерти прогнозують подальше зростання кількості компаній у цій сфері, однак із уповільненням темпів у другій половині року.