У Москві стався вибух у відділенні банку: росЗМІ заявляють про “український слід”

19 березня на північному сході Москві стався вибух у відділенні Россельхозбанку. Про інцидент повідомляють російські Telegram-канали, які вже заявляють про так званий “український слід”.

За даними пропагандистського каналу Mash, вибух стався у відділенні банку на вулиці Менжинського.

Попередньо, чоловік зайшов до приміщення, підпалив банкомат і незадовго до детонації вибіг назовні. Внаслідок вибуху повністю обрушився передбанник, у будівлі вибило вікна, а працівників і відвідувачів евакуювали. Повідомляється, що постраждала одна людина, якій надають медичну допомогу.

Згодом той самий ресурс заявив, що постраждалим є сам підривник — неповнолітній хлопець, який дістав опіки рук першого та другого ступеня.

Пізніше російські пропагандистські медіа повідомили, що 15-річний підліток нібито був на зв’язку з “українськими кураторами”. За їхніми словами, перед вибухом він розмовляв телефоном біля входу до будівлі, після чого зайшов усередину, підпалив банкомат, вибіг, дочекався вибуху, зняв подію на відео і втік.

Також стверджується, що підліток нібито перебував під впливом “українських шахраїв”, подібно до іншого школяра, якого раніше пов’язували з підривом банкомата в Підмосков’ї.