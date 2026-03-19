        Події

        Росіяни атакували бригаду екстреної допомоги на Харківщині: постраждали двоє медиків

        Галина Шподарева
        19 Березня 2026 19:08
        читать на русском →
        Пошкоджене внаслідок удару дрона авто "швидкої" / Фото: ГУНП в Харківській області
        19 березня у Харківській області російські війська атакували бригаду екстреної медичної допомоги FPV-дроном. Внаслідок вибуху постраждали двоє медиків.

        Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

        Удар по медиках стався в селі Грушівка Куп’янського району. Російський дрон вибухнув поруч із автомобілем “швидкої”, внаслідок чого травм зазнали 57-річна парамедикиня та 31-річний водій — у них акубаротравми.

        Також пошкоджено службовий автомобіль: вибито бокові вікна та задні фари.

        За фактом чергового воєнного злочину військ РФ відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

        Пошкоджене авто “швидкої” / Фото: ГУНП в Харківській області

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини