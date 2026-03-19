Росіяни атакували бригаду екстреної допомоги на Харківщині: постраждали двоє медиків

19 березня у Харківській області російські війська атакували бригаду екстреної медичної допомоги FPV-дроном. Внаслідок вибуху постраждали двоє медиків.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
Удар по медиках стався в селі Грушівка Куп’янського району. Російський дрон вибухнув поруч із автомобілем “швидкої”, внаслідок чого травм зазнали 57-річна парамедикиня та 31-річний водій — у них акубаротравми.
Також пошкоджено службовий автомобіль: вибито бокові вікна та задні фари.
За фактом чергового воєнного злочину військ РФ відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.