        Рейтинг Трампа впав до рекордного мінімуму у 38%: чим незадоволені американці

        Галина Шподарева
        19 Березня 2026 20:03
        Дональд Трамп / Фото: Reuters
        Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа щодо економіки та вартості життя знизився до найнижчих показників за весь час спостережень. Це відбувається на тлі зростання занепокоєння виборців через підвищення цін, пов’язане з війною з Іраном.

        Про це пише Newsweek.

        Згідно з результатами загальнонаціонального опитування Yahoo/YouGov, загальний рівень схвалення діяльності Трампа становить 38% і не змінився порівняно з попереднім виміром, тоді як рівень несхвалення зріс до 59%, додавши один відсотковий пункт.

        Водночас за окремими напрямами оцінки значно гірші. Чистий рейтинг схвалення Трампа щодо економіки опустився до мінус 29. За даними Yahoo, це найнижчий показник у межах цієї серії опитувань, навіть гірший, ніж під час піку пандемії COVID-19 у період його першої каденції.

        Щодо дій президента у сфері вартості життя, рівень несхвалення досяг 67%, тоді як лише 26% респондентів схвалюють його політику. Це також найгірший результат за цим показником на сьогодні.

        Ціни на пальне залишаються ще одним слабким місцем для адміністрації — чистий рейтинг схвалення тут становить мінус 39. Загалом занепокоєння інфляцією залишається високим: лише 16% опитаних вважають, що ситуація покращується, тоді як 61% переконані, що вона погіршується.

        Опитування проводила компанія YouGov для Yahoo News серед 1 699 дорослих жителів США. Інтерв’ю проходили онлайн у період з 12 по 16 березня 2026 року. Результати були зважені відповідно до структури населення США за статтю, віком, расою, освітою, участю у виборах 2024 року, партійною ідентифікацією та реєстрацією виборців. Демографічні орієнтири взяті з Американського опитування спільнот 2019 року. Похибка становить приблизно 3,1%.

        У Білому домі наголошують, що результати виборів 2024 року залишаються ключовим показником підтримки. Речник адміністрації Девіс Інгл заявив у коментарі Newsweek: “Остаточне опитування відбулося 5 листопада 2024 року, коли майже 80 мільйонів американців переконливо обрали президента Трампа для реалізації його популярної та здорового глузду програми.”

        З наближенням проміжних виборів 2026 року увага залишатиметься прикутою до економічних показників, цін на енергоносії та подій на Близькому Сході. Саме розвиток цих факторів може суттєво вплинути на настрої виборців.


