На Житомирщині представники благодійних фондів відправляли за кордон ухилянтів під виглядом волонтерів

Правоохоронці викрили на Житомирщині схему незаконного перетину державного кордону військовозобов’язаними під виглядом волонтерів. Про підозру повідомили трьом представникам благодійних фондів.

Про це повідомили в ГУНП в Житомирській області.

За даними слідства, до схеми причетні 36-річний керівник одного з благодійних фондів, а також 23-річний керівник і 41-річна засновниця іншого. Упродовж жовтня 2022 року — червня 2023 року вони подавали до Житомирської обласної військової адміністрації документи про нібито ввезення гуманітарної допомоги їхніми водіями.

Правоохоронці встановили, що зазначені “водії” фактично не працювали у фондах, а використовували ці документи для отримання дозволу на виїзд через систему “Шлях”. Таким чином щонайменше шість чоловіків призовного віку незаконно виїхали за межі України.

Також встановлено, що щонайменше двоє з них після отримання дозволів переказали 36-річному керівнику благодійної організації від 18 200 до 50 000 гривень.

Підозру отримали троє ділків. 23-річному керівникові та 41-річній засновниці інкримінують організацію та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України), їм загрожує від 5 до 7 років ув’язнення.

36-річного керівника іншого фонду підозрюють за ч. 3 ст. 332 КК України — організація незаконного переправлення осіб через кордон з корисливих мотивів. Йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.