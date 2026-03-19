        На Житомирщині представники благодійних фондів відправляли за кордон ухилянтів під виглядом волонтерів

        Галина Шподарева
        19 Березня 2026 16:36
        Підозрюваний у переправленні ухилянтів за кордон / Фото: ГУНП в Житомирській області
        Правоохоронці викрили на Житомирщині схему незаконного перетину державного кордону військовозобов’язаними під виглядом волонтерів. Про підозру повідомили трьом представникам благодійних фондів.

        Про це повідомили в ГУНП в Житомирській області.

        За даними слідства, до схеми причетні 36-річний керівник одного з благодійних фондів, а також 23-річний керівник і 41-річна засновниця іншого. Упродовж жовтня 2022 року — червня 2023 року вони подавали до Житомирської обласної військової адміністрації документи про нібито ввезення гуманітарної допомоги їхніми водіями.

        Правоохоронці встановили, що зазначені “водії” фактично не працювали у фондах, а використовували ці документи для отримання дозволу на виїзд через систему “Шлях”. Таким чином щонайменше шість чоловіків призовного віку незаконно виїхали за межі України.

        Також встановлено, що щонайменше двоє з них після отримання дозволів переказали 36-річному керівнику благодійної організації від 18 200 до 50 000 гривень.

        Підозру отримали троє ділків. 23-річному керівникові та 41-річній засновниці інкримінують організацію та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України), їм загрожує від 5 до 7 років ув’язнення.

        36-річного керівника іншого фонду підозрюють за ч. 3 ст. 332 КК України — організація незаконного переправлення осіб через кордон з корисливих мотивів. Йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

        Затримання підозрюваних у переправленні ухилянтів за кордон / Фото: ГУНП в Житомирській області

