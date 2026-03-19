У Дніпрі курсант університету МВС зробив цинічне фото з тілом мертвої дівчини: розпочато розслідування

У Дніпровському державному університеті внутрішніх справ розпочали службове розслідування через поведінку курсантів під час пошукових заходів зниклої дівчини. Один із курсантів після виявлення тіла загиблої зробив на його фоні цинічне фото.

Про це повідомили в Дніпровському державному університеті внутрішніх справ.

“Під час проведення розслідування вже встановлено осіб, причетних до інциденту. Керівництво закладу освіти рішуче засуджує будь-які прояви неповаги до людської гідності, особливо у ситуаціях, пов’язаних із трагедіями та загибеллю людей”, — йдеться у повідомленні.

У навчальному закладі наголосили, що така поведінка є неприпустимою для студента системи МВС і майбутнього правоохоронця. Триває службове розслідування для встановлення всіх обставин та правової оцінки дій причетних.

Як розповів Суспільному т.в.о. ректора ДДУВС Ігор Магдаліна, на фото — курсант першого курсу факультету кримінальної поліції. За його словами, раніше він не скоював правопорушень, добре навчався, займався спортом і брав участь у громадських заходах.

“Курсант характеризується позитивно. Він добре навчається, займається спортом, бере участь у громадських заходах, волонтерській діяльності. Тобто за цим курсантом жодних поганих вчинків не було. І саме зараз ми шоковані, тому що це дуже прикрий випадок. Це ганебний вчинок, неприпустимий і для курсанта, і для працівника Національної поліції. Ми засуджуємо цей факт”, — сказав Магдаліна.

До перевірки залучили, зокрема, психологів. За її результатами винних можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності, зокрема й керівництво факультету. Водночас курсанта наразі не відсторонили від навчання.

“Я хочу вибачитися перед родиною загиблої дівчинки. Це дуже прикрий випадок, ми співчуваємо цьому горю. І я обіцяю, що керівництво університету зробить усе, щоб встановити дійсно обставини цього ганебного вчинку. І повідомити обов’язково родину загиблої дівчинки”, — сказав Магдаліна.

За словами ректора університету, виш отримав прохання долучити курсантів до пошуків 19 лютого 2026 року. Про зникнення 14-річної Анастасії Ситнікової стало відомо 17 лютого, а через три дні її знайшли мертвою.

У прокуратурі повідомили, що триває досудове розслідування за фактом загибелі дитини за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

“У межах кримінального провадження проводяться слідчі дії, спрямовані на всебічне та об’єктивне встановлення обставин загибелі дитини. Також призначено низку експертиз”, — зазначили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.