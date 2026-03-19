ЄС має інструменти, щоб обійти вето Угорщини, але повинен проявити сміливість, заявила Каллас

Європейський Союз має альтернативні варіанти для подолання вето Угорщини щодо надання Україні кредиту на 90 млрд євро. Про це заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас перед самітом Європейської ради в Брюсселі, повідомляє Reuters.

За її словами, такі варіанти існують, однак для їх реалізації потрібна політична сміливість з боку європейських лідерів.

Каллас зазначила, що Угорщина перебуває під тиском інших країн ЄС із вимогою зняти блокування рішення. Прем’єр-міністр Віктор Орбан, своєю чергою, обґрунтовує свою позицію суперечкою з Україною щодо пошкодженого внаслідок війни нафтопроводу.

Реклама

Реклама

Водночас, за словами Каллас, одним із можливих рішень для Угорщини можуть стати постачання нафти з Хорватії. Вона також додала, що Будапешт діє «не в дусі доброї волі», блокуючи вже узгоджене рішення про кредит для України.