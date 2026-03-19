НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 15%. Рішення ухвалене через ризики посилення інфляції та погіршення очікувань.

Про це повідомили в НБУ.

У регуляторі пояснили, що відтерміновують подальше пом’якшення процентної політики через ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

У НБУ зазначили, що це рішення сприятиме збереженню привабливості гривневих інструментів, стійкості валютного ринку та контрольованості очікувань з метою утримання помірної інфляції цьогоріч і досягнення цілі 5% у середньостроковій перспективі.

Регулятор наголосив, що у разі збереження ризиків не буде пом’якшувати процентну політику, а за їх посилення — готовий підвищити облікову ставку та застосувати додаткові заходи.

За даними НБУ, на початку року інфляція залишалася близькою до прогнозу. У лютому вона незначно пришвидшилася до 7,6% у річному вимірі, тоді як базова інфляція збереглася на рівні 7,0%.

Зростання цін на пальне, послуги та сирі продукти було дещо швидшим, ніж очікувалося, тоді як ціни на оброблені продукти зростали повільніше.

Водночас інфляційні очікування домогосподарств погіршилися, зокрема через ситуацію в енергетиці та подорожчання товарів повсякденного попиту, таких як пальне і продукти харчування.

У НБУ також зазначили, що подальша динаміка інфляції може бути вищою за прогноз через подорожчання енергоресурсів на тлі війни на Близькому Сході.