У Києві викрили організатора втечі від мобілізації за $9 000

У Києві правоохоронці викрили чоловіка, який організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон. За свої послуги він отримував майже 9 тисяч доларів.

Як повідомили в Національній поліції, оперативники міграційної поліції встановили, що фігурант підшукував чоловіків призовного віку, які намагалися уникнути мобілізації. Серед його клієнтів були також військовослужбовці.

За даними слідства, чоловік запропонував свої послуги співмешканці військового. Він запевняв, що зможе забрати його у Харкові від контрольно-пропускного пункту військової частини та доставити до Києва.

Надалі організатор планував перевезти його на захід України, до лісової місцевості, звідки той мав перетнути державний кордон поза офіційними пунктами пропуску. Оплату за свої послуги підозрюваний отримував частинами.

Під час отримання другого траншу правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.