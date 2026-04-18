Росіяни били по Харкову та області: шестеро поранених, зруйновані будинки й інфраструктура

Минулої доби російські війська обстрілювали Харків і кілька районів області, застосовуючи дрони, ракети та авіабомби. Внаслідок атак постраждали шестеро людей, зафіксовані численні руйнування.

За даними поліції Харківської області, під ударами перебували місто Харків, а також Харківський, Богодухівський і Куп’янський райони. У Харкові через влучання безпілотника постраждав 59-річний чоловік.

Наслідки ударів по Харківщині / Фото Нацполіція

У селищі Слатине Харківського району FPV-дрон на оптоволокні пошкодив цивільний автомобіль. У Козачій Лопані зазнав пошкоджень житловий будинок.

У місті Мерефа внаслідок ракетного удару зруйновано 30 приватних будинків, квартиру, офісне приміщення, автомобіль і лінію електропередач. По медичну допомогу звернулися дві жінки 1961 та 1979 року народження з гострою стресовою реакцією та акубаротравмою, від госпіталізації вони відмовилися. Також через удар безпілотника пошкоджено пилораму.

У селищі Васищеве безпілотник влучив в ангар приватної агрофірми, зафіксовані пошкодження залізничних колій. У селищі Великий Бурлук Куп’янського району дрон влучив на територію приватного домоволодіння, спричинивши пожежу в господарчій споруді. Там також пошкоджені житловий будинок, літня кухня та гараж, постраждала 78-річна жінка — її госпіталізували.

Вночі безпілотник вдарив по житловому будинку в Богодухові, виникла пожежа, пошкоджено ще кілька домоволодінь. У 42-річного чоловіка та 62-річної жінки діагностували акубаротравми.

Також під ударами на Богодухівщині перебували Одноробівка, Петрівка, Лютівка, Золочів і Мартинівка. Там знищено й пошкоджено будинки, господарчі споруди, автомобілі та енергомережі.

17 квітня поліцейські провели 14 оглядів місць подій і внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 18 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

З початку повномасштабного вторгнення слідчі Харківщини задокументували 29 442 воєнні злочини, скоєні на території області.