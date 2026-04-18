У Самарській області після атаки загорівся нафтопереробний завод

У місті Новокуйбишевськ Самарської області після атаки спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі. Водночас влада регіону підтвердила атаку, але не повідомляла про удар по підприємству.

За інформацією OSINT-проєкту ASTRA, у російському Новокуйбишевську внаслідок атаки загорілося АТ «Новокуйбишевський нафтопереробний завод».

За даними аналітика, відео очевидців зняті на вулиці Будівельників приблизно за два кілометри від підприємства. Один з ударів припав на південну частину НПЗ.

Раніше губернатор Самарської області Вячеслав Федорищев підтвердив атаку на регіон, однак про ураження заводу не повідомляв. За його словами, безпілотник впав поруч із пологовим будинком у Новокуйбишевську, в будівлі вибито шибки. Постраждалих немає, пацієнток і дітей перевели до сусідніх медичних закладів.

АТ «Новокуйбишевський нафтопереробний завод» входить до структури Роснефть.

Завод уже неодноразово зазнавав атак, зокрема в жовтні та листопаді 2025 року.