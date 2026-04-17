Зґвалтування неповнолітньої: 34-річний чоловік скористався психічними вадами 15-річної дівчинки

Бучанська окружна прокуратура повідомила про підозру 34-річному місцевому жителю за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування неповнолітньої особи).

За даними слідства, злочин стався 9 квітня 2026 року в одному з населених пунктів Бучанського району Київської області. Чоловік, який був знайомим сім’ї, перебував у помешканні дівчинки. Скориставшись її безпорадним станом, зумовленим психічними вадами, а також відсутністю сторонніх осіб, він вчинив щодо 15-річної неповнолітньої дії сексуального характеру без її добровільної згоди.

Підозрюваний усвідомлював, що дівчині лише 15 років, проте все одно реалізував свої дії.

Дії чоловіка кваліфіковано як зґвалтування неповнолітньої. Санкція частини третьої статті 152 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

За клопотанням прокуратури суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.