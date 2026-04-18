У Краснодарському краї горить нафтовий термінал, працюють десятки одиниць техніки

У південному регіоні росії сталася пожежа на нафтовому терміналі. До ліквідації загоряння залучили сотні рятувальників і десятки одиниць техніки, повідомляє Reuters.

У росії в Краснодарському краї вранці в суботу спалахнула пожежа на нафтовому терміналі в місті Тихорецьк, на північний схід від Краснодара. Про це повідомив оперативний штаб регіону.

За офіційною інформацією, постраждалих немає, причини займання не уточнюються. До гасіння пожежі залучено 224 рятувальники та 56 одиниць техніки. Також у ліквідації наслідків беруть участь підрозділи міністерства з надзвичайних ситуацій росії.

Реклама

Реклама

12 березня безпілотники СБУ вже атакували інфраструктуру нафтоперекачувальної станції “Тихорецьк”. Було влучання по нафтобазі, після чого спалахнула масштабна пожежа.

Цього тижня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські сили прагнуть зменшити наступальні можливості росії, підтримуючи високий темп ударів по військових, оборонно-промислових та інших об’єктах.

За його словами, у березні Україна уразила 76 таких цілей, зокрема 15 об’єктів нафтопереробної галузі.