Біоревіталізація шкіри: ефект, показання та особливості процедури

Біоревіталізація — одна з найпопулярніших процедур у сучасній косметології, про яку сьогодні говорять не лише лікарі, а й самі пацієнти. Її обирають ті, хто хоче освіжити шкіру, повернути їй здоровий вигляд і уповільнити вікові зміни без радикальних втручань.

Якщо говорити простими словами, біоревіталізація — це спосіб «напоїти» шкіру зсередини. З часом вона втрачає вологу, стає менш пружною і починає виглядати втомленою. Процедура допомагає відновити цей баланс і помітно покращити зовнішній вигляд.

Як працює біоревіталізація

З віком у шкірі зменшується кількість речовин, які відповідають за її зволоження та щільність. У результаті з’являється сухість, дрібні зморшки, тьмяний колір обличчя.

Під час процедури в шкіру вводяться спеціальні препарати, які:

утримують вологу

покращують еластичність

стимулюють оновлення клітин

вирівнюють тон і текстуру

Завдяки цьому шкіра виглядає більш свіжою та «живою», навіть без додаткового макіяжу.

Які проблеми вирішує процедура

Біоревіталізація підходить не лише для боротьби з віковими змінами. Її часто роблять і в молодшому віці — як профілактику.

Основні показання:

сухість і зневоднення шкіри

перші зморшки

втрата тонусу

тьмяний колір обличчя

сліди втоми або стресу

відновлення після сонця чи агресивних процедур

Також процедуру часто обирають перед важливими подіями, коли потрібно швидко привести шкіру до ладу.

Чим відрізняється від інших процедур

Багато хто плутає біоревіталізацію з мезотерапією або філерами, але це різні підходи.

Головна відмінність — у меті. Біоревіталізація не змінює форму обличчя і не «перекроює» його, а працює саме з якістю шкіри. Це м’який вплив, який дає природний результат.

Як проходить процедура

Зазвичай усе займає близько години. Перед початком шкіру очищують, за потреби використовують знеболювальний засіб, після чого спеціаліст виконує серію мікроін’єкцій.

Після процедури можливі невеликі почервоніння або сліди від уколів, але вони швидко зникають. Уже через кілька днів шкіра виглядає помітно краще.

Для більш вираженого ефекту часто рекомендують курс процедур з інтервалом у кілька тижнів.

Чому важливо звертатися до перевірених клінік

Результат біоревіталізації залежить не лише від препарату, а й від спеціаліста. Неправильна техніка або неякісні засоби можуть звести ефект нанівець.

Саме тому важливо обирати клініки з медичним підходом. У медичній мережі «Добробут» процедуру проводять фахівці з досвідом, які підбирають програму індивідуально — з урахуванням стану шкіри та потреб пацієнта.

Кому підійде біоревіталізація

Процедура універсальна і підходить:

людям із сухою та зневодненою шкірою

тим, хто помітив перші ознаки старіння

після 30 років — як регулярний догляд

тим, хто хоче покращити зовнішній вигляд без радикальних методів

Водночас важливо пам’ятати, що перед процедурою обов’язкова консультація спеціаліста.

Біоревіталізація — це не «чарівний укол», а грамотний спосіб підтримувати шкіру в хорошому стані. Вона допомагає повернути свіжість, зволоження і здоровий вигляд без кардинальних змін.

Якщо підійти до вибору клініки та спеціаліста усвідомлено, результат буде максимально природним і помітним — саме за це процедуру і цінують.