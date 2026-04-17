Президент України Володимир Зеленський запропонував створити безпекову місію в Ормузькій протоці для захисту свободи судноплавства та координації міжнародних зусиль.

Про це він заявив під час онлайн-засідання щодо безпеки в Ормузі. За словами президента, необхідно якнайшвидше організувати зустріч військових команд і опрацювати параметри можливої місії, зокрема з урахуванням досвіду України в Чорному морі — супроводу торгових суден, розмінування та захисту від повітряних атак.

Зеленський наголосив, що рішення щодо Ормузької протоки матимуть глобальні наслідки і вплинуть на поведінку інших агресивних акторів у світі. Він також підкреслив, що безпекові виклики в регіоні не можна вирішити лише політичними інструментами.

Окремо президент зазначив, що війна в Ірані вже впливає на ситуацію в Європі на тлі російської агресії проти України. За його словами, це може призвести до дефіциту озброєння, зокрема засобів протиповітряної оборони.

У зв’язку з цим Зеленський закликав Європу посилити підтримку, насамперед у сфері протидії балістичним загрозам, а також зберігати тиск на Росію. Він додав, що Україна готова долучитися до забезпечення безпеки як у повітрі, так і на морі.

Президент також наголосив на необхідності ширшої координації між регіонами світу, які мають більше покладатися на власні сили у питаннях безпеки.