Трамп: угода з Іраном майже готова, ядерну програму зупинять

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився безстроково зупинити свою ядерну програму. Водночас він наголосив, що Тегеран не отримає жодних заморожених коштів від Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Bloomberg. За словами Трампа, основні пункти угоди щодо завершення війни між США, Ізраїлем та Іраном уже узгоджені, а новий раунд переговорів може відбутися найближчими вихідними.

Він також заявив, що обмеження ядерної програми Ірану не матимуть строку дії. «Жодних років, без обмежень», — сказав президент США.

Водночас Іран поки не підтверджував заяв Трампа щодо домовленостей, окрім повідомлень про відкриття Ормузької протоки на період перемир’я.

На тлі новин про можливу деескалацію ціни на нафту та газ різко знизилися. Зокрема, нафта Brent впала більш ніж на 10% і опустилася нижче 89 доларів за барель.

Трамп також відкинув інформацію про можливе розмороження $20 млрд іранських активів в обмін на відмову від збагаченого урану, заявивши, що жодні кошти Ірану передаватися не будуть.

Попри заяви про відкриття Ормузької протоки, ситуація в регіоні залишається невизначеною. США зберігають морську блокаду, а Іран заявляє, що може знову закрити протоку, якщо обмеження не буде знято.

Аналітики зазначають, що відновлення повноцінного судноплавства через Ормуз поки під питанням, оскільки сторони не досягли остаточної угоди.

Також Трамп заявив, що США працюватимуть над довгостроковим врегулюванням ситуації в регіоні, зокрема із залученням Ізраїлю та Лівану.