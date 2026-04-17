Україні відтермінували виплати за держборгом до 2030 року — Мінфін

Україна та група офіційних кредиторів підписали меморандум про відтермінування виплат за державним та гарантованим державою боргом. Йдеться про платежі, які мали здійснюватися з лютого 2026 року.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів України. Документ підписали міністр фінансів Сергій Марченко та представники країн-кредиторів, зокрема Канади, Франції, Німеччини, Японії, Італії, Нідерландів, Великої Британії, США та Республіки Корея.

Згідно з меморандумом, обслуговування і погашення боргу відтерміновано до кінця лютого 2030 року. Це узгоджується з новою програмою Міжнародного валютного фонду.

Після завершення цього періоду виплати здійснюватимуться рівними піврічними платежами протягом 2035–2039 років із капіталізацією відсотків.

У Мінфіні зазначили, що документ продовжує домовленості 2022 і 2023 років та є важливим елементом міжнародної фінансової підтримки України.

За словами Сергія Марченка, відтермінування дозволить зменшити боргове навантаження на бюджет і спрямувати кошти на фінансування оборони, соціальної сфери та відновлення економіки.