Економіка

Держборг України досяг майже 160 мільярдів доларів
27 Грудня 2024 17:11
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держборг, україна
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Державний та гарантований державою борг України станом на 30 листопада 2024 року досяг 6,644,68 млрд грн, що еквівалентно 159,74 млрд доларів США. 

Про це повідомляє Мінфін.

Серед цієї суми зовнішній борг становить 4,770,12 млрд грн, або 114,68 млрд доларів, що складає 71,79% від загальної суми. Внутрішній борг, своєю чергою, дорівнює 1,874,56 млрд грн, або 45,07 млрд доларів (28,21%).

Власний державний борг України сягає 6,365,47 млрд грн, або 153,03 млрд доларів, що становить 95,8% від загальної суми. У межах цієї суми державний зовнішній борг дорівнює 4,557,48 млрд грн, або 109,57 млрд доларів, а внутрішній — 1,807,99 млрд грн, або 43,47 млрд доларів.

Гарантований державою борг складає 279,21 млрд грн, або 6,71 млрд доларів, із яких 212,64 млрд грн (5,11 млрд доларів) припадає на зовнішній борг, а 66,57 млрд грн (1,60 млрд доларів) — на внутрішній.

Протягом листопада 2024 року обсяг державного та гарантованого державою боргу збільшився на 231,12 млрд грн у гривневому еквіваленті та на 4,37 млрд доларів у доларовому еквіваленті.


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