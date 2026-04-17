На кордоні з Польщею у українки виявили “радіоактивну” купюру

На польсько-українському кордоні у пункті пропуску Медика прикордонники виявили у громадянки України банкноту зі значним перевищенням рівня радіації. Жінці відмовили у в’їзді до Польщі.

Про це повідомляє RMF24. Під час перевірки 54-річної українки, яка перевозила майже 10 тисяч доларів, спрацювала радіометрична рамка.

Після додаткового огляду з’ясувалося, що джерелом випромінювання є одна зі 100-доларових купюр. За результатами вимірювання, рівень радіації перевищував природний фон у 1905 разів.

Аналіз показав наявність ізотопу, який застосовується в медицині. Банкноту помістили у спеціальний контейнер та проконсультувалися з Державною агенцією з атомної енергетики Польщі.

Жінка пояснила, що гроші призначалися для купівлі автомобіля. Втім, із міркувань безпеки їй відмовили у в’їзді до Польщі та повернули в Україну разом із банкнотою.

У прикордонній службі зазначили, що це не перший подібний випадок — раніше аналогічну ситуацію фіксували у грудні 2025 року.