Погода на 18 квітня: дощі, туман і прохолодне повітря

В Україні 18 квітня прогнозують мінливу хмарність і невеликі дощі у більшості областей. На заході та південному сході істотних опадів не очікується.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Вночі та вранці у північно-східних і більшості центральних областей місцями можливий туман.

Вітер буде переважно північний, швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі становитиме 3–8° тепла, вдень — 11–16°, а на південному сході країни повітря прогріється до 19°.

Реклама

У Київській області та столиці прогнозують мінливу хмарність, вдень очікується невеликий дощ, вночі по області — місцями. Температура по області вночі 3–8° тепла, вдень 11–16°, у Києві вночі 4–6°, вдень 12–14°.

Синоптики також зазначають, що 18–20 квітня погоду в Україні визначатимуть атмосферні фронти та різні повітряні маси. Зокрема, 19 квітня фронт впливатиме на південний схід, а 20 квітня — на західні та частину центральних областей.