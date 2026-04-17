        Погода на 18 квітня: дощі, туман і прохолодне повітря

        Сергій Бордовський
        17 Квітня 2026 22:01
        Ілюстративне фото: Головне в Україні
        В Україні 18 квітня прогнозують мінливу хмарність і невеликі дощі у більшості областей. На заході та південному сході істотних опадів не очікується.

        Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Вночі та вранці у північно-східних і більшості центральних областей місцями можливий туман.

        Вітер буде переважно північний, швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі становитиме 3–8° тепла, вдень — 11–16°, а на південному сході країни повітря прогріється до 19°.

        У Київській області та столиці прогнозують мінливу хмарність, вдень очікується невеликий дощ, вночі по області — місцями. Температура по області вночі 3–8° тепла, вдень 11–16°, у Києві вночі 4–6°, вдень 12–14°.

        Синоптики також зазначають, що 18–20 квітня погоду в Україні визначатимуть атмосферні фронти та різні повітряні маси. Зокрема, 19 квітня фронт впливатиме на південний схід, а 20 квітня — на західні та частину центральних областей.


