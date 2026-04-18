Атаки по Україні: є поранені в Одесі, Запоріжжі та Краматорську

Унаслідок російських атак по Одещині, Запоріжжю та Краматорську є поранені, зафіксовані пожежі та руйнування. Рятувальники ліквідували наслідки обстрілів і завершили аварійно-рятувальні роботи.

Про це повідомляє ДСНС.

Наслідки ударів по Одесі, Запоріжжю та Краматорську / Фото ДСНС

В Одеській області внаслідок атаки пошкоджено об’єкти інфраструктури, адміністративні будівлі, складські приміщення та автомобілі. На місцях влучань виникли пожежі, які згодом ліквідували. За попередньою інформацією, постраждала одна людина. До ліквідації наслідків залучали 86 рятувальників і 23 одиниці техніки.

У Запоріжжі російські війська здійснили комбінований обстріл обласного центру. За попередніми даними, поранення дістала 40-річна жінка, їй надали необхідну медичну допомогу. Кількість постраждалих уточнюється. Внаслідок обстрілу загорілися житлові будинки та гараж, також виникло кілька осередків займання сухої трави в різних місцях. Пожежі ліквідовано, аварійно-рятувальні роботи завершено.

У Краматорську вночі внаслідок російського удару поранення отримали двоє людей, пошкоджено житлові будинки. Рятувальники надали домедичну допомогу пораненому чоловікові та передали його медикам. Також вони вивільнили трьох мешканців із заблокованих квартир, деблокувавши двері у багатоквартирному будинку.