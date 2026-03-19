Масова ДТП на Львівщині: згоріла автівка, один із водіїв загинув

19 березня, близько 7:40, на автодорозі Східний під’їзд до міста Львова поблизу міста Дубляни Львівського району сталася ДТП за участі шести автомобілів. Загинув один із водіїв.

Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

Водій автомобіля Peugeot, 24-річний житель Яворівського району, виїжджаючи з другорядної дороги, здійснив зіткнення з автомобілем Mazda, після чого той у некерованому стані зіткнувся з автомобілями Chevrolet і Peugeot та двома вантажівками, а потім загорівся.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій Mazda загинув на місці. Водії Peugeot і Chevrolet дістали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Водій Peugeot затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.