        Масова ДТП на Львівщині: згоріла автівка, один із водіїв загинув

        Галина Шподарева
        19 Березня 2026 15:14
        Місце смертельної ДТП на Львівщині / Фото: УПП Львівської області
        Місце смертельної ДТП на Львівщині / Фото: УПП Львівської області

        19 березня, близько 7:40, на автодорозі Східний під’їзд до міста Львова поблизу міста Дубляни Львівського району сталася ДТП за участі шести автомобілів. Загинув один із водіїв.

        Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

        Водій автомобіля Peugeot, 24-річний житель Яворівського району, виїжджаючи з другорядної дороги, здійснив зіткнення з автомобілем Mazda, після чого той у некерованому стані зіткнувся з автомобілями Chevrolet і Peugeot та двома вантажівками, а потім загорівся.

        Від отриманих внаслідок ДТП травм водій Mazda загинув на місці. Водії Peugeot і Chevrolet дістали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

        Водій Peugeot затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

        За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

        Знищена внаслідок ДТП автівка / Фото: Поліція Львівщини

