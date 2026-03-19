Підпали на Дніпропетровщині та в Одесі: затримано чотирьох підозрюваних

Правоохоронці викрили та затримали чотирьох осіб, причетних до підпалів майна у Дніпропетровській області та Одесі. Про це повідомили в Департаменті карного розшуку Нацполіції.

Поліція затримала паліїв у двох регіонах: їм загрожує до 10 років

На Дніпропетровщині протягом однієї ночі було знищено вогнем магазин ритуальних послуг та автомобіль Ford Transit. Поліцейські встановили, що пожежі сталися внаслідок навмисного підпалу.

За даними слідства, троє місцевих мешканців віком 26, 29 та 38 років підпалили бус, припаркований біля приватного будинку, а також приміщення магазину в іншій частині населеного пункту. Зловмисників затримали, мотиви їхніх дій встановлюються.

В Одесі місцеві жителі повідомили поліцію про підпал вантажівки DAF. Очевидці намагалися затримати палія, однак він втік. Правоохоронці встановили, що передня частина фури була пошкоджена вогнем, але її вдалося швидко загасити.

Палія затримали через кілька годин. Ним виявився 22-річний житель міста, який отримав пропозицію здійснити підпал через Telegram-канал за грошову винагороду. Він придбав бензин, облив транспортний засіб і підпалив його, зафіксувавши свої дії на телефон для звіту замовнику. Втім, обіцяних коштів не отримав.

Усім затриманим повідомлено про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.