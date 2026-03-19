Шахраї маскуються під “Укренерго”: українців попередили про нову схему

У соцмережах поширюється нова хвиля шахрайських повідомлень про нібито грошові компенсації від “Укренерго” за попередні відключення електроенергії. У компанії заявили, що це маніпуляція, спрямована на викрадення персональних даних.

Про це повідомили в “Укренерго”.

Як пояснили в компанії, зловмисники розсилають повідомлення про “виплати” нібито спільно з “Ощадбанком”, ООН або Червоним Хрестом. При цьому користувачам пропонують перейти за посиланням на підроблений сайт і ввести банківські дані — номер картки, термін дії та CVV-код.

У компанії наголосили, що “Укренерго” є оператором системи передачі електроенергії та не постачає її побутовим споживачам, а отже не здійснює жодних компенсацій. Отримавши доступ до банківських реквізитів, шахраї списують кошти з рахунків громадян.

Українців закликають не переходити за підозрілими посиланнями та не вводити персональні дані на сторонніх сайтах. У разі розголошення банківської інформації слід негайно заблокувати картку та користуватися лише офіційними джерелами інформації.