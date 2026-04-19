Після теракту в Києві МВС і військові виступили за легалізацію зброї

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив про необхідність надати громадянам право на збройний самозахист. Після теракту в Києві цю позицію підтримали військові командири Максим Жорін і Костянтин Немічев.

Про це повідомляє Головне в Україні.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що найближчим часом відбудуться експертні обговорення за участі народних депутатів, громадськості, журналістів і ветеранів для підготовки фінальної версії законопроєкту про цивільну зброю.

Реклама

Реклама

Клименко наголосив, що вважає за необхідне надати людям право на збройний самозахист, зокрема з огляду на досвід початку повномасштабного вторгнення, коли цивільні отримували зброю для спротиву.

Водночас він підкреслив, що масових перевірок власників зброї не планується, а обставини отримання дозволу на зброю нападником підлягають окремому розслідуванню.

Міністр також різко розкритикував дії патрульних поліцейських на місці теракту, назвавши їх поведінку ганебною. Вони відсторонені від служби, триває службове розслідування.

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що якби у цивільних була зброя, кількість жертв могла б бути меншою.

Він наголосив, що злочинці і так мають доступ до зброї, тоді як звичайні громадяни залишаються беззахисними.

Своєю чергою засновник підрозділу «KRAKEN» Костянтин Немічев заявив, що ситуація показала системні проблеми, зокрема відсутність швидкої реакції поліції.

Він також виступив за контрольовану легалізацію короткоствольної зброї, зазначивши, що підготовлені громадяни могли б зменшити кількість жертв у подібних ситуаціях.

Клименко висловив співчуття родинам загиблих і наголосив, що завдання влади — зробити висновки та посилити систему безпеки.