        Один — у вкрай важкому стані: Кличко повідомив про стан постраждалих після стрілянини в Києві

        Сергій Бордовський
        19 Квітня 2026 12:39
        Силовики ведуть поранену жінку до карети швидкої допомоги після стрілянини у Голосіївському районі Києва 18 квітня 2026 року / Фото: Суспільне Новини/Іван Антипенко
        Силовики ведуть поранену жінку до карети швидкої допомоги після стрілянини у Голосіївському районі Києва 18 квітня 2026 року / Фото: Суспільне Новини/Іван Антипенко

        У лікарнях Києва залишаються 8 людей, поранених під час стрілянини в Голосіївському районі. Серед них — одна дитина.

        Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

        За його словами, дитина перебуває в стабільному стані середньої тяжкості.

        Серед дорослих один постраждалий перебуває у вкрай важкому стані, троє — у тяжкому та ще троє — у стані середньої тяжкості.

        Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу.

        Напередодні у Голосіївському районі Києва сталася стрілянина, яку Служба безпеки України кваліфікувала як теракт. Унаслідок нападу загинули шість людей, ще 14 дістали поранення, серед них — 12-річний хлопець. Нападника ліквідували.


