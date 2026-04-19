Один — у вкрай важкому стані: Кличко повідомив про стан постраждалих після стрілянини в Києві

У лікарнях Києва залишаються 8 людей, поранених під час стрілянини в Голосіївському районі. Серед них — одна дитина.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, дитина перебуває в стабільному стані середньої тяжкості.
Серед дорослих один постраждалий перебуває у вкрай важкому стані, троє — у тяжкому та ще троє — у стані середньої тяжкості.
Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу.
Напередодні у Голосіївському районі Києва сталася стрілянина, яку Служба безпеки України кваліфікувала як теракт. Унаслідок нападу загинули шість людей, ще 14 дістали поранення, серед них — 12-річний хлопець. Нападника ліквідували.