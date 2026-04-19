Ремонт доріг прискорили: уряд назвав дедлайн для ключових трас

В Україні основні роботи з ремонту доріг державного значення планують виконати до 1 червня. Від початку року вже відремонтовано майже половину запланованих обсягів.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, з початку року вже відновлено понад 4,4 млн кв. м дорожнього покриття.

Темпи робіт поступово зросли — з 4–5 тис. кв. м на добу взимку до майже 200 тис. кв. м щодня зараз.

Наразі на дорогах державного значення працюють близько 200 ремонтних бригад і 1,9 тис. працівників, їхню кількість збільшили для пришвидшення робіт.

Ремонт триває на ключових маршрутах по всій країні, зокрема на трасах Київ–Харків–Довжанський, Київ–Одеса, Київ–Чоп, Львів–Шегині, Доманове–Ковель–Чернівці–Тереблече, Виступовичі–Житомир–Могилів-Подільський.

Загалом цього року планують відновити близько 10 млн кв. м дорожнього покриття.