Швидше за світовий рекорд: у Пекіні роботи-гуманоїди змагалися з людьми у півмарафоні

У Пекіні під час півмарафону гуманоїдні роботи показали значний прогрес і випередили людей. Деякі з них продемонстрували результати, швидші за світовий рекорд.

Про це повідомляє The Guardian.

У забігу взяли участь понад 100 роботів китайського виробництва, які бігли окремими доріжками паралельно з людьми, щоб уникнути зіткнень.

Ще рік тому подібний захід супроводжувався численними збоями: багато роботів не могли стартувати або не завершували дистанцію.

Цього разу ситуація змінилася — кількість учасників зросла, а деякі роботи, які претендували на призові місця, виявилися швидшими за професійних спортсменів.

Робот-переможець, розроблений компанією Honor, подолав дистанцію за 50 хвилин і 26 секунд — це швидше за світовий рекорд, встановлений нещодавно спортсменом Джейкобом Кіплімо.

Водночас під час фінішу гуманоїд впав, врізавшись у огорожу, і потребував допомоги.

Організатори зазначають, що подібні змагання демонструють потенціал гуманоїдних роботів, які можуть застосовуватися як у небезпечних роботах, так і в оборонній сфері.

Китай активно розвиває цей напрям, впроваджуючи політику підтримки галузі — від субсидій до інфраструктурних проєктів.

Зокрема, розвиток гуманоїдних роботів був продемонстрований і під час телешоу CCTV Spring Festival gala, де роботи виконували складні бойові рухи разом із людьми.