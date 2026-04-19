        Швидше за світовий рекорд: у Пекіні роботи-гуманоїди змагалися з людьми у півмарафоні

        Сергій Бордовський
        19 Квітня 2026 13:33
        Гуманоїдні роботи обігнали людей на півмарафоні в Пекіні / Фото: Johannes Neudecker/dpa/picture alliance
        У Пекіні під час півмарафону гуманоїдні роботи показали значний прогрес і випередили людей. Деякі з них продемонстрували результати, швидші за світовий рекорд.

        Про це повідомляє The Guardian.

        У забігу взяли участь понад 100 роботів китайського виробництва, які бігли окремими доріжками паралельно з людьми, щоб уникнути зіткнень.

        Ще рік тому подібний захід супроводжувався численними збоями: багато роботів не могли стартувати або не завершували дистанцію.

        Цього разу ситуація змінилася — кількість учасників зросла, а деякі роботи, які претендували на призові місця, виявилися швидшими за професійних спортсменів.

        Робот-переможець, розроблений компанією Honor, подолав дистанцію за 50 хвилин і 26 секунд — це швидше за світовий рекорд, встановлений нещодавно спортсменом Джейкобом Кіплімо.

        Водночас під час фінішу гуманоїд впав, врізавшись у огорожу, і потребував допомоги.

        Організатори зазначають, що подібні змагання демонструють потенціал гуманоїдних роботів, які можуть застосовуватися як у небезпечних роботах, так і в оборонній сфері.

        Китай активно розвиває цей напрям, впроваджуючи політику підтримки галузі — від субсидій до інфраструктурних проєктів.

        Зокрема, розвиток гуманоїдних роботів був продемонстрований і під час телешоу CCTV Spring Festival gala, де роботи виконували складні бойові рухи разом із людьми.


