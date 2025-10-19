Українець Андрій Ткачук став переможцем 24-годинного ультрамарафону, подолавши понад 294 км

Український спортсмен Андрій Ткачук здобув перемогу у 24-годинному ультрамарафоні, Про це повідомляє Champion.com.ua.

Андрій Ткачук / Фото: International Association of Ultrarunners

Андрій Ткачук став абсолютним переможцем престижного 24-годинного ультрамарафону, який відбувся у французькому місті Алансон. Українець подолав 294,062 км, встановивши видатний результат і залишивши позаду понад 200 спортсменів з усього світу.

Серед жінок перемогу здобула Сара Вебстер з Великої Британії.

Андрій Ткачук — учасник російсько-української війни, який служив у батальйоні «Січ» і захищав Україну на сході. Після повернення з фронту він продовжив спортивну кар’єру та став одним із найсильніших ультрамарафонців світу.

У 2019 році Ткачук уже виступав на цих змаганнях в Альбі, посівши 10-те місце з результатом 262,788 км. Минулого року він виграв BukoTrail-2024, пробігши 78 км.

На рахунку спортсмена також національний рекорд України — під час чемпіонату України з 48-годинного бігу він подолав 435,466 км.

Перемога в Альбі стала черговим підтвердженням того, що українські спортсмени залишаються серед найсильніших навіть у найвитриваліших дисциплінах світу.