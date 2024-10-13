Спорт

Кенійка Чепнгетич встановила світовий рекорд у жіночому марафоні
13 Жовтня 2024 19:50
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легка атлетіка, марафон
Рут Чепнгетич встановила світовий рекорд серед жінок, втретє вигравши Чиказький марафон / Фото AFP

30-річна спортсменка з Кенії Рут Чепнгетіч, стала першою триразовою переможницею Чиказького марафону, побивши попередній світовий рекорд – 2:11:53, встановлений ефіопкою Тігст Ассефа торік у Берліні. Її час – 2:09:56. Про це повідомляє агентство AFP.

«Я почуваюся чудово, я пишаюся собою. Це моя мрія, яка збулася», – сказав Чепнгетич, чемпіон світу з марафону 2019 року.

«Я багато боролася, думаючи про світовий рекорд, і я його встановила».

Чепнгетіч, яка також перемагала в Чикаго у 2021 і 2022 роках, присвятила цю перемогу своєму земляку Келвіну Кіптуму, який встановив світовий рекорд серед чоловіків на минулорічному забігу всього за чотири місяці до того, як загинув в автокатастрофі у віці 24 років.

«Світовий рекорд повернувся до Кенії, і я присвячую його Келвіну Кіптуму», – сказала Чепнгетич.

На стартовій лінії бігуни вшанували пам’ять Кіптума хвилиною мовчання. Організатори також роздали наклейки з рекордним часом Кіптума – 2:00:35 – 50 000 учасникам, щоб вони прикріпили їх на свої нагрудні номери.

За відсутності олімпійської чемпіонки Сіфан Хассан, переможниці Чикаго 2023 року, Чепнгетич задала швидкий темп і досягла половини дистанції за 1:04:16 – п’ятий час в історії півмарафону для жінок.

«Погода була ідеальною, і я добре підготувалася. Я думала про світовий рекорд», – сказала Чепнгетич.

Ефіопка Сутуме Кебеде, колишня партнерка Кіптума по тренуваннях, мужньо боролася за те, щоб не відстати від Чепнгетич, але поступово поступилася лідерці.

У якийсь момент Чепнгетич була на межі того, щоб скинути понад три хвилини зі світового рекорду. На останніх кілометрах вона трохи зменшила темп, але у неї ще залишалося багато сил, і вона побила свій особистий рекорд на п’ять з гаком хвилин.

Кебеде посіла друге місце з результатом 2:17:32, а кенійка Ірін Чептаї – третє з результатом 2:17:51.


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