У Харкові чоловік напав із ножем на поліцейського

Поліцейські Харкова повідомили про підозру чоловіку, який здійснив напад на дільничного офіцера поліції під час перевірки документів у Шевченківському районі міста, інформує Поліція Харківщини.

Подія сталася 15 грудня 2025 року під час патрулювання території обслуговування Харківського районного управління поліції № 3. Правоохоронці звернули увагу на чоловіка з підозрілою поведінкою. На законну вимогу надати документи для встановлення особи він почав утікати.

Під час спроби затримання чоловік поводився агресивно та в ході конфлікту дістав лезо ножа, яким поранив поліцейського. Дільничного офіцера з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру за статтею 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.