Туреччина повідомила про збиття БпЛА над Чорним морем і падіння дронів ще у двох регіонах

У Туреччині з 15 по 20 грудня зафіксували три окремі інциденти з безпілотними літальними апаратами, що посилило занепокоєння щодо безпеки повітряного простору на тлі напруженої ситуації в Чорноморському регіоні. Про це повідомляє Clash Report.

Перший інцидент стався 15 грудня, коли Міністерство оборони Туреччини зафіксувало невстановлену повітряну ціль, що наближалася з боку Чорного моря. Для перехоплення були підняті винищувачі F-16. Безпілотник визнали некерованим і знищили за межами населених пунктів з міркувань безпеки цивільної авіації. Через сильну фрагментацію уламків встановити походження апарата не вдалося, технічний аналіз триває.

Другий випадок зафіксували 19 грудня у провінції Коджаелі поблизу Ізміта, де місцеві жителі виявили пошкоджений безпілотник на сільськогосподарському полі. За попередньою оцінкою МВС Туреччини, йдеться про російський розвідувальний дрон Orlan-10, що широко застосовується для спостереження. Фото з місця події з червоною зіркою на корпусі підтвердили попередню ідентифікацію. Водночас влада не повідомила, як апарат опинився на північному заході Туреччини і чи пов’язаний він з інцидентом над Чорним морем.

Третій інцидент стався 20 грудня у районі Маньяс провінції Баликесір, де фермери повідомили про падіння ще одного безпілотника в безлюдній місцевості. Жандармерія вилучила апарат і передала його до Анкари для детальної технічної експертизи. Походження БпЛА поки не встановлене, російський слід розглядається лише як одна з версій.

За візуальними ознаками безпілотник із Баликесира може бути схожим на російський розвідувальний БпЛА Merlin-VR, призначений для далекої повітряної розвідки. Влада Туреччини поки не підтвердила жодного оперативного чи логістичного зв’язку між усіма трьома інцидентами.