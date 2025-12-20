У день зимового сонцестояння в Україні збережеться хмарна й помірна погода

У неділю, 21 грудня, у північній півкулі Землі, зокрема й в Україні, настане день зимового сонцестояння — найкоротший світловий день і найдовша ніч у році. Саме після цієї дати тривалість світлового дня почне поступово зростати.

Погодні умови цього дня в Україні суттєво не зміняться. За прогнозом синоптиків, над країною й надалі переважатиме антициклон: буде хмарно, без істотних опадів, місцями можливі тумани.

Температура повітря 21 грудня вдень становитиме 0…+4 градуси. У західних та південних областях очікується +3…+7 градусів, у Криму — до +9. У Києві опади не прогнозуються, температура коливатиметься в межах +1…+3 градусів.

Реклама

Реклама

Попри те, що погодні зміни поки малопомітні, зимове сонцестояння вважається важливою астрономічною точкою — від цього моменту дні в Україні поступово ставатимуть довшими.