        У день зимового сонцестояння в Україні збережеться хмарна й помірна погода

        Сергій Бордовський
        20 Грудня 2025 21:03
        Ілюстративне фото / unsplash.com
        У неділю, 21 грудня, у північній півкулі Землі, зокрема й в Україні, настане день зимового сонцестояння — найкоротший світловий день і найдовша ніч у році. Саме після цієї дати тривалість світлового дня почне поступово зростати.

        Погодні умови цього дня в Україні суттєво не зміняться. За прогнозом синоптиків, над країною й надалі переважатиме антициклон: буде хмарно, без істотних опадів, місцями можливі тумани.

        Температура повітря 21 грудня вдень становитиме 0…+4 градуси. У західних та південних областях очікується +3…+7 градусів, у Криму — до +9. У Києві опади не прогнозуються, температура коливатиметься в межах +1…+3 градусів.

        Попри те, що погодні зміни поки малопомітні, зимове сонцестояння вважається важливою астрономічною точкою — від цього моменту дні в Україні поступово ставатимуть довшими.


