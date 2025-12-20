МЗС Індії повідомило про щонайменше 202 своїх громадян, які воювали на боці рф в Україні

У складі збройних сил Росії з початку повномасштабної війни проти України перебували щонайменше 202 громадяни Індії, з яких 26 загинули, а семеро вважаються зниклими безвісти. Про це йдеться в офіційній відповіді Міністерства закордонних справ Індії на запит парламенту, оприлюдненій 18 грудня.

За даними індійської сторони, 119 громадян Індії вже були достроково звільнені зі служби в російській армії внаслідок дипломатичних зусиль уряду. Ще 50 осіб наразі залишаються в лавах ЗС РФ, і робота щодо їхнього звільнення та повернення до Індії триває.

МЗС Індії також повідомило, що сприяло репатріації тіл 10 загиблих громадян до Індії, а ще двоє були кремовані на території Росії. ДНК-зразки родичів 18 індійців, які загинули або зникли безвісти, передано російській стороні для ідентифікації тіл.

Індійська дипломатична місія в Росії надає допомогу звільненим громадянам з оформленням документів і поверненням на батьківщину, а також бере участь у процедурі евакуації тіл загиблих. В уряді Індії наголосили, що питання безпеки, добробуту та якнайшвидшого звільнення всіх індійських громадян у складі російських збройних сил постійно обговорюється з Москвою на різних рівнях.