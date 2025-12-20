Blue Origin повідомила про перший політ у космос людини на інвалідному візку

Компанія Blue Origin успішно здійснила 37-й політ у межах програми New Shepard. Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії за підсумками місії NS-37.

До складу екіпажу увійшли Мікаела (Мікі) Бентгаус, Джої Гайд, Ганс Кенігсманн, Ніл Мілч, Адоніс Пуруліс та Джейсон Стенселл. Ця місія стала першою в історії, під час якої людина на інвалідному візку перетнула лінію Кармана — міжнародно визнану межу космосу.

У Blue Origin зазначили, що з урахуванням цього польоту New Shepard уже доставив у космос 92 людей (86 окремих осіб). Політ NS-37 став дев’ятим для програми у 2025 році та, за словами старшого віцепрезидента New Shepard Філа Джойса, створює підґрунтя для збільшення кількості запусків у 2026 році та надалі.

У компанії наголосили, що апарат New Shepard із самого початку проєктувався з урахуванням доступності. Система є повністю автономною, а стартова вежа обладнана ліфтом, що розширює можливості участі в космічних польотах для людей з різними фізичними особливостями. У Blue Origin повідомили, що New Shepard уже здійснював польоти з пасажирами, які користуються інвалідними візками, мають порушення слуху, зору або обмежену мобільність.