Найгостріші теми дня: що сказав Зеленський у відповідях журналістам

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найскладнішими питаннями у процесі напрацювання мирного плану залишаються території України, ситуація навколо Запорізької АЕС, фінансування відновлення, а також технічні аспекти гарантій безпеки і моніторингу. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами президента, Україна вже передала своє бачення Сполученим Штатам, які планують обговорювати його з Росією, а також передала документи щодо відновлення та безпекових гарантій. Зеленський зазначив, що американська сторона повідомила, на що готова, і найближчим часом відбудеться предметне спілкування між українською та американською командами.

Глава держави наголосив, що завершення війни має стати стратегічною перемогою США, а не поразкою, і Україна не повинна шукати альтернатив Сполученим Штатам. Він підкреслив, що саме США і Дональд Трамп мають реальні можливості зупинити війну, тоді як інші потенційні гравці мають значно менший вплив або не демонструють готовності до цього.

Зеленський також повідомив, що Україна підтримує ініціативу США щодо можливої тристоронньої зустрічі Україна–США–Росія. Водночас він зазначив, що не очікує прориву, але вважає таку зустріч прийнятною, якщо її результатом стануть обміни полоненими або підготовка зустрічі лідерів. За його словами, готовності Росії реально припинити війну Україна поки не бачить.

Президент закликав посилити санкційний тиск на Росію, заявивши, що Володимир Путін не відмовився від наміру захопити всю Україну і наразі не відчуває достатнього економічного тиску. Зеленський наголосив, що саме зменшення фінансових можливостей РФ є ключовим інструментом стримування агресії.

Коментуючи територіальні питання та ідею вільної економічної зони, президент заявив, що Україна не може і не буде виходити зі своїх територій, а будь-які рішення з цього приводу має ухвалювати виключно народ України. За його словами, можливий лише варіант фіксації позицій по лінії фактичного зіткнення, а будь-яке відведення військ має бути дзеркальним і гарантувати безпеку.

Зеленський також пояснив, що Україна повертатиме 90 млрд євро фінансової допомоги Європейському Союзу лише тоді, коли Росія виплачуватиме репарації у відповідному обсязі. Він підкреслив важливість збереження принципу справедливості та прив’язки допомоги до майбутньої відповідальності РФ.

Окремо президент зазначив, що після припинення вогню Україна не зможе самостійно утримувати 800-тисячну армію і потребуватиме підтримки партнерів доти, доки економіка не відновиться після війни. Він також повідомив, що деякі партнери затримують постачання ракет ППО, а ліцензії на їх виробництво Україна поки не отримує.

Глава держави додав, що питання фінансування України на 2026 рік уже закрите, зокрема завдяки рішенню ЄС та домовленостям із країнами «Коаліції охочих». Також він повідомив про намір змінити командувача Повітряного командування «Південь» на тлі посилених атак РФ по Одесі та області.

На завершення Зеленський зазначив, що Катар і Туреччина демонструють готовність сприяти завершенню війни, і такі сигнали від партнерів, на його думку, можуть допомогти наблизити кінець бойових дій.